(Lien direct) DEMONICAL (Death Metal) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Chaos Manifesto qui sortira le 23 mars via Agonia Records. L’ensemble se découvre ci-dessous :



1. A Void Most Obscure

2. Towards Greater Gods

3. Sung To Possess

4. Välkommen Undergång

5. Torture Parade

6. From Nothing

7. Unfold Thy Darkness

8. Death Unfaithful