(Lien direct) UADA (Black Metal) aura pour titre Cult Of A Dying Sun et sortira courant mai sur Eisenwald Tonschmiede Records. L'artwork est signé une fois de plus par Kris Verwimp alors que le design intérieur a été confié à Chris Kiesling/Misanthropic-Art. Quant aux photos, elles sont l'oeuvre de Peter Beste. Les Américains prévoient une tournée européenne en avril prochain. Voici le tracklisting :



01. The Purging Fire

02. Snakes & Vultures

03. Cult Of A Dying Sun

04. The Wanderer

05. Blood Sand Ash

06. Sphere (Imprisonment)

07. Mirrors