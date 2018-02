»

(Lien direct) MEMORIAM (Death Metal) vient de dévoiler le premier extrait de son prochain album intitulé Silent Vigil. Celui-ci sortira le 23 mars Nuclear Blast Records.



01. Soulless Parasite

02. Nothing Remains

03. From the Flames

04. The Silent Vigil

05. Bleed The Same

06. As Bridges Burn

07. The New Dark Ages

08. No Known Grave

09. Weaponised Fear