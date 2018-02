»

BLOOD OF THE WOLF (Brutal Melodic Blackened Death Metal) publiera son nouveau disque II: Campaign of Extermination le 7 avril. Le morceau-titre est en écoute sur Bandcamp. Tracklist:



1. Thunder the Drums of War

2. Campaign of Extermination

3. Beneditio Ultionis: Their Blood for my Glory

4. Erupting Volcanic Wrath

5. The Sword is my Light and my Salvation

6. Scorched Earth Ceremony

7. With Fire and a Thousand Flashing Blades

8. A Sermon of Slaughtered Foes