(Lien direct) THE SWORD (Stoner) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Used Future qui sortira le 23 mars via Razor & Tie. L’ensemble se découvre ci-dessous :



1. Prelude

2. Deadly Nightshade

3. Twilight Sunrise

4. The Wild Sky

5. Intermezzo

6. Sea of Green

7. Nocturne

8. Don't Get Too Comfortable

9. Used Future

10. Come And Gone

11. Book Of Thoth

12.Brown Mountain

13. Reprise