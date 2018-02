»

(Lien direct) STILLBORN (Death Metal) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son EP Crave For Killing qui sortira le 12 mars via Godz Ov War Productions. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. It's A Sinner

2. To Be

3. Crave For Killing

4. Korowód

5. Staroświeckość We Mnie Jest