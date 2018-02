»

(Lien direct) A PERFECT CIRCLE (Rock planant aux influences metalliques) vient de dévoiler le tracklisting et un nouvel extrait de son album Eat The Elephant qui sortira le 20 avril via Bmg. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Eat The Elephant

2. Disillusioned

3. The Contrarian

4. The Doomed

5. So Long, And Thanks For All The Fish

6. TalkTalk

7. By And Down The River

8. Delicious

9. DLB

10. Hourglass

11. Feathers

12. Get The Lead Out