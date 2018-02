»

(Lien direct) SYNAPSE MISFIRE (Black/Thrash/Grind) a signé sur Horror Pain Gore Death Productions pour la sortie le 16 mars de son 1er album nommé Losing The War Against The Sands Of Time. Tracklist:



1. The Man Who Refused To Shake Hands

2. Dirge Of The Misanthrope

3. Mental Microcosm

4. Memoirs Of A Speed Freak

5. Purging My Hatred

6. Losing The War Against The Sands Of Time

7. Loathe Thyself