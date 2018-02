»

(Lien direct) CALIBAN (Metalcore) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Elements qui sortira le 6 avril prochain via Century Media. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. This Is War

2. Intoxicated

3. Ich Blute Für Dich

4. Before Later Becomes Never

5. Set Me Free

6. My Madness

7. I Am Fear

8. Delusion

9. Carry on

10. Masquerade

11. Incomplete

12. The Great Unknown

13. Sleepers Awake

+ Bonus

14. Dark Shadows

15. Forsaken Horizon