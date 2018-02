»

(Lien direct) UNRAVEL (Death/Grind) sortira son premier album intitulé Eras Of Forfeit le 9 avril prochain sur Testimony Records (et Life.Lair.Regret. Records pour l'Australie). Découvrez ci-dessous un extrait avec le titre "Fostering The Festering Spawn". L'artwork est signé Dan Seagrave. Voici le tracklisting :



01. Arbitraitor

02. No Validation For Violation

03. Reign Of Wasps

04. Carcinogenesis

05. Sycophant

06. Isle Of Rot

07. Perpetual Servitude

08. Scorched

09. Fostering The Festering Spawn

10. Mortals' Thirst

11. Vermankind



Eras Of Forfeit LP by Unravel