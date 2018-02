»

(Lien direct) WALLACHIA (Black mélodique aérien) sortira son nouvel album Monumental Heresy le 13 avril via Debemur Morti Productions. Le tracklisting et un premier extrait sont disponibles ci-dessous :



1. Heathen Shores

2. So We Walk Alone

3. The Prophets Of Our Time

4. Silenced No Longer

5. The Parallel Fate Of Dreams

6. Beasts Of The Earth

7. Returned Favor Of Abandonment

8. Untruthology Abolished