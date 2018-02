»

(Lien direct) HYPNO5E (Metal Progressif) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son album acoustique intitulé Alba, les ombres errantes qui sortira le 6 avril via Pelagic Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Who Wakes Up From This Dream Does Not Bear My Name

2. Cuarto Del Alba

3. L'ombre érrante

4. Night On The Petrified Sea

5. The Wandering Shadows

6. Los Heraldos Negros

7. Ojos Azules

8. Calling

9. Agua

10. Light Of Desert And The Shadows Inside