(Lien direct) TOWARDS ATLANTIS LIGHTS (Death/Doom) se dévoile encore un peu plus à travers un troisième extrait à découvrir ci-dessous. Il s'agit du titre "Alexandria's Library". Dust Of Aeons sortira le 5 mars sur Transcending Obscurity Records.



01. The Bunker Of Life (Bandcamp)

02. Babylon's Hanging Gardens (Bandcamp)

03. Alexandria's Library

04. Greeting Mausolus' Tomb