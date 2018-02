»

(Lien direct) MYRKGAND (Death Mélodique Folklorique) sortira son 1er full-length éponyme en K7 en mars sur Evil Horn Records. On y retrouve notamment en guests Mike LePond (Symphony X), Antonio Araujo (Korzus, One Arm Away), Andre Tulipano (Steel Warrior), Jairo Neto (Cruor), Diego DoUrden (Mystifier) et Vito Marchese (Novembers Doom/The Kahless Clone). Tracklist:



1. Wanderer

2. The Elemental King

3. Arachnodraco

4. Demon of Ice

5. Orcs & Ogres Brood

6. Dwarvenquest

7. Dangerous Dungeon

8. Shadowforge

9. Mysterious Malediction

10. O Vale da Agonia

11. A Ghastly Aftermath