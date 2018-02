»

(Lien direct) NOCTURNAL GRAVES (Black / Thrash) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album intitulé Titan qui sortira le 18 mai via Season Of Mist. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Resistance

2. Roar Of The Wild

3. Ecdysis, Shedding Weak Flesh

4. Souls Tribulation

5. And Hell Followed Them

6. Bow Before None

7. Silence The Martyrs

8. Titan