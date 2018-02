»

RIVERS OF NIHIL (Death Technique) a révélé un 1er extrait de son prochain album Where Owls Know My Name qui sortira le 16 mars chez Metal Blade. Il s'agit de "A Home". Tracklist:



1. Cancer / Moonspeak

2. The Silent Life

3. A Home

4. Old Nothing

5. Subtle Change (Including the Forest of Transition

6. Terrestria III: Wither

7. Hollow

8. Death Is Real

9. Where Owls Know My Name

10. Capricorn / Agoratopia