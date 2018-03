»

(Lien direct) WITCHSORROW (Doom Metal) sera de retour le 25 mai avec un nouvel album intitulé Hexenhammer qui sortira via Candlelight Records. En attendant du son le tracklisting se découvre ci-dessous :



1. Maleficus

2. Hexenhammer

3. The Devil's Throne

4. Demons Of The Mind

5. Eternal

6. The Parish

7. Like Sisyphus