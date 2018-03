»

(Lien direct) CAVUS (Black Metal) vient de mettre en ligne le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album The New Era qui sortira le 11 avril via Satanath Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. The New Era

2. Killtech

3. Divine Power

4. I Watch You Die

5. Morphine

6. Calling The Flames

7. The Strength Of Hatred

8. Presence Of Existence

9. Come To Me Shadows

10. There Will Be Blood