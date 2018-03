»

(Lien direct) Global Resistance Rising, le nouvel album des Suisses de REQUIEM (Death Metal) sortira le 23 mars sur FDA Records. Découvrez ci-dessous un deuxième extrait avec le titre "Salvation In Vain". Voici le tracklisting :



01. For The Blind To See (YouTube)

02. Lockdown

03. DeEvolution

04. Vultures

05. No Quarter Given

06. Downward Spiral

07. Salvation In Vain

08. Greed Kills

09. Resistance Is Rising

10. Fire In The Hole