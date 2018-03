»

(Lien direct) OVERKILL (Thrash) sortira le 18 mai via Nuclear Blast un album live intitulé Live In Overhausen, qui a été enregistré le 16 avril 2016 en Allemagne lors d'un concert anniversaire où le groupe a joué l'intégralité des albums Horroscope et Feel The Fire. La setlist et un extrait tiré du Dvd bonus se découvrent ci-dessous :



1. Coma

2. Infectious

3. Blood Money

4. Thanx For Nothin'

5. Bare Bones

6. Horrorscope

7. New Machine

8. Frankenstein

9. Live Young Die Free

10. Nice Day - For a Funeral

11. Soulitude

12. Raise The Dead

13. Rotten To The Core

14. There's No Tomorrow

15. Second Son

16. Hammerhead

17. Feel The Fire

18. Blood And Iron

19. Kill at Command

20. Overkill

21. Fuck You