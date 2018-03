»

(Lien direct) Hollow Of The Void, le album de PETRIFICATION (Death Metal) sortira le 23 avril sur Sentient Ruin Laboratories Records Memento Mori Records. Découvrez un nouvel extrait avec le titre "Arachne Exsanguine" en écoute ci-dessous :



01. Prelude

02. Arachne Exsanguine

03. Technological Assimilation

04. Summon Horrendous Distruction

05. Hollow Of The Void

06. Interlude

07. Hymn Of Charon

08. Stagnation Of Transmigration

09. Desecrators Of Conscious Entropy

10. Devouring Abysm

11. Conclusion