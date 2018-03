»

(Lien direct) BEHEMOTH (Blockbuster / J.J. Abrahm's Death Metal) a dévoilé le tracklisting et un extrait de son nouveau Dvd Live intitulé tout simplement Messe Noire qui sortira le 13 avril via Nuclear Blast. Il comprendra deux concerts enregistrés en 2016, à savoir celui du Brutal Assault et un autre chez eux à Varsovie. L'ensemble est à visionner ci-dessous (avec le listing du cd bonus) :



Live Satanist (Warsaw 2016) :



1. Blow Your Trumpets Gabriel

2. Furor Divinus

3. Messe Noire

4. Ora Pro Nobis Lucifer

5. Amen

6. The Satanist

7. Ben Sahar

8. In The Absence Ov Light

9. O Father O Satan O Sun!

10. Ov Fire And The Void

11. Conquer All

12. Pure Evil And Hate

13. At The Left Hand Ov God

14. Slaves Shall Serve

15. Chant For Ezkaton 2000



Live Assault (Brutal Assault 2016) :



16. Blow Your Trumpets Gabriel

17. Furor Divinus

18. Messe Noire

19. Ora Pro Nobis Lucifer

20. Amen

21. The Satanist

22. Ben Sahar

23. In The Absence Ov Light

24. O Father O Satan O Sun!

25. Ov Fire And The Void

26. Conquer All

27. Chant For Ezkaton 2000



CD Bonus :



1. Blow Your Trumpets Gabriel

2. Furor Divinus

3. Messe Noire

4. Ora Pro Nobis Luficer

5. Amen

6. The Satanist

7. Ben Sahar

8. In The Absence Ov Light

9. O Father O Satan O Sun!