(Lien direct) VALGRIND (Death Metal) vient de dévoiler le tracklisting de son nouvel album Blackest Horizon qui sortira le 25 mai prochain via Everlasting Spew Records. Plus d'infos prochainement ...



01. Victorious

02. Sunken Temple Of Initiated

03. Third And Last

04. The Blackest Horizon

05. Sacrificial Journey

06. The Empire Burns

07. The Fist

08. Last Angel (Into The Unknown)

09. Last Angel (The Psychonaut)

10. Last Angel (Hades Horseman)