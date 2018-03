»

(Lien direct) NECROS CHRISTOS (Death Metal) a dévoilé le tracklisting de son nouvel et triple album Domedon Doxomedon qui sortira via Sepulchral Voice le 18 mai. Il se découvre ici :



ITH

1. Temple I - Zohar of the Sky

2. I Am Christ

3. Gate of Sooun

4. Temple II - Cistern of Bethlehem

5. Tombstone Chapel

6. Gate of Damihyron

7. Temple III - Helper of YHVH

8. He Doth Mourn In Hell

9. Gate of Aion Tsevaoth



SETH

1. Temple IV - Oracle of Men

2. Seven Altars Burn In Sin

3. Gate of Arba-Hemon

4. Temple V - Bereshit

5. Exiled In Transformation

6. Gate of Behet-Myron

7. Temple VI - Weight of Gold

8. The Heart Of King Solomon In Sorcery

9. Gate of Sulam



TEI

1. Temple VII - Alive in Sheol

2. The Guilt They Bore

3. Gate of Jehudmijron

4. Temple VIII - Smoke in Fire

5. Exodos

6. Gate of Dimitrijon

7. Temple IX - Redeemer to Zion

8. In Meditation On The Death Of Christ

9. Gate of Ea On