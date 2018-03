»

(Lien direct) JUNGLE ROT (Death Metal) pour "The Unstoppable" qui figurait sur son disque de 2009 What Horrors Await qui va être réédité le mois prochain en CD (06/04) et vinyle (21 avril). Tracklist:



01. Worst Case Scenario

02. The Unstoppable

03. Straightjacket Life

04. State Of War

05. Two Faced Disgrace

06. End Of An Age

07. Speak The Truth

08. What Horrors Await

09. Nerve Gas Catastrophe

10. Braindead

11. Atrocity

12. Exit Wounds

13. Invincible Force (Destruction cover)

14. Black Candle Mass