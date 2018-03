»

(Lien direct) PRIMORDIAL (Doom / Folk) sort aujourd'hui sur Metal Blade Records. Intitulé Exile Amongst The Ruins, il s'écoute en intégralité en cliquant ici.



01. Nail Their Tongues

02. To Hell Or The Hangman

03. Where Lie The Gods

04. Exile Amongst The Ruins

05. Upon Our Spiritual Deathbed

06. Stolen Years

07. Sunken Lungs

08. Last Call