»

(Lien direct) CONVICTION (Doom) sortiront leur premier album en fin d'année sur Argonauta Records. Pour rappel, le groupe est composé de membres de Temple Of Baal, Ataraxye, Mourning Dawn et Moonskin. Découvrez ci-dessous le single "Outworn" sorti en fin d'année dernière via Bandcamp :



Outworn by Conviction