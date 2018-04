»

(Lien direct) THE PREGNANT VEGANS est un groupe de Punk / New Wave low effort et leur dernier titre (sorti mi-mars), "The Los Angeles Post Office Sucks" est assez caractéristique des compos du projet : une musique minimaliste sur laquelle le texte est lu-parlé-annoné par une voix qui suinte l'ennui. ça donne envie, non ?