(Lien direct) THE BODY (Industrial / Noise) a dévoilé un nouvel extrait de son prochain album avec le titre "Can Carry No Weight" en écoute sur Spotify. Ce morceau est tiré de l'album I Have Fought Against It, But I Can't Any Longer, à paraître le 11 mai sur Thrill Jockey Records.



01. The Last Form Of Loving

02. Can Carry No Weight

03. Partly Alive

04. The West Has Failed

05. Nothing Stirs (Spotify)

06. Off Script

07. An Urn

08. Blessed, Alone

09. Sickly Heart Of Sand

10. Ten Times A Day, Every Day, A Stranger