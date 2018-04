»

(Lien direct) NEPHREN-KA (Brutal Death) vient d'annoncer via un communiqué Facebook le départ de son chanteur Laurent Chambe :



NEPHREN-KA a écrit : Chers amis, c’est avec regrets que nous vous annonçons la fin de notre collaboration avec notre chanteur Laurent. En effet, pour des raisons qui lui sont propres, Laurent décide de passer à autre chose. Nous le remercions pour ces 11 années passées au sein de Nephren-Ka et lui souhaitons le meilleur pour la suite. Laurent assurera la date au THIMFEST, ce sera la dernière avec lui. Nous espérons vous y voir nombreux pour l’honorer comme il se doit. Nous sommes donc à la recherche d’un chanteur maitrisant diverses techniques de growls et ayant un gros débit niveau chant.