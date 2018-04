»

(Lien direct) CARNIFEX (Death Metal) sortira le 23 mai prochain via Xtreem Music. Intitulée Pathological Rites, celle-ci sera disponible en format CD. L'artwork a été réalisé par Chris Moyen. Voici la tracklist :



"Decadence" [Demo '91]

01. Intro

02. Pathological Rite

03. Disturbed One

04. Purify Thy Souls

05. Necrophobia

06. Aberration Into My Subconscious

"Split Demo '91" (with Festerday)

07. Left Behind

08. Release From Slavery

"Demo III" [Demo '93]

09. Why?

10. Salvation = Suffocation

11. Resurrection

12. Spiritual Void

"Rehearsal Recording" [1993]

13. Fresh Flesh