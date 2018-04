»

(Lien direct) TOMB MOLD (Death Metal) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Manor Of Infinite Forms qui sortira le 8 juin via 20 Buck Spin. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Manor Of Infinite Forms

2. Blood Mirror

3. Abysswalker

4. Final Struggle Of Selves

5. Gored Embrace (Confronting Biodegradation)

6. Chamber Of Sacred Ootheca

7. Two Worlds Become One