(Lien direct) Live Ritual: Friday The 13th des Canadiens de BLASPHEMY (Black Metal). Sortie prévue en CD, LP et cassette courant juin/juillet. Voici le tracklisting :



01. War Command

02. Blasphemous Attack

03. Gods Of War

04. Demoniac

05. Goddess Of Perversity

06. Fallen Angel Of Doom...

07. Atomic Nuclear Desolation

08. The Desolate One

09. Desecration

10. Weltering In Blood

11. Blasphemy

12. Hording Of Evil Vengeance

13. Ritual



En parallèle, le label prépare également la sortie de la démo Victory (Son Of The Damned) dont les titres ont été enregistrés en répétition. Voici le tracklisting dont un inédit :



01. War Command

02. Blasphemous Attack / Gods Of War

03. Demoniac

04. Victory (Son Of The Damned)

05. Victory (Son Of The Damned)

06. Goddess Of Perversity

07. Fallen Angel Of Doom

08. Darkness Prevails

09. The Desolate One

10. Desecration

11. Weltering In Blood

12. Blasphemy

13. Hording Of Evil Vengeance

14. Nocturnal Slayer

15. Ritual