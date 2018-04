News » Les news du 19 Avril 2018 News Les news du 19 Avril 2018 Necros Christos - Skinned - Avenger » (Lien direct) NECROS CHRISTOS (Death Metal) a dévoilé un premier extrait de son dernier et ultime album intitulé Domedon Doxomedon qui sortira le 18 mai sur Sepulchral Voice Records. Découvrez ci-dessous le titre "Tombstone Chapel". Voici également le tracklisting :



01. Temple I - Zohar Of The Sky

02. I Am Christ

03. Gate Of Sooun

04. Temple II - Cistern Of Bethlehem

05. Tombstone Chapel

06. Gate Of Damihyron

07. Temple III - Helper Of YHVH

08. He Doth Mourn In Hell

09. Gate Of Aion Tsevaoth

10. Temple IV - Oracle Of Men

11. Seven Altars Burn In Sin

12. Gate Of Arba-Hemon

13. Temple V - Bereshit

14. Exiled In Transformation

15. Gate Of Behet-Myron

16. Temple VI - Weight Of Gold

17. The Heart Of King Solomon In Sorcery

18. Gate Of Sulam

19. Temple VII - Alive In Sheol

20. The Guilt They Bore

21. Gate Of Jehudmijron

22. Temple VIII - Smoke In Fire

23. Exodos

24. Gate Of Dimitrijon

25. Temple IV - Redeemer To Zion

26. In Meditation On The Death Of Christ

27. Gate of Ea On





» (Lien direct) SKINNED (Brutal Death Metal) viennent de dévoiler un nouvel extrait de leur prochain album à travers la lyric video de "As Their Bodies Fall", titre sur lequel participe Josh Welshman de Defeated Sanity. Shadow Syndicate sortira le 4 mai sur Xenokorp Records. Voici le tracklisting :



01. Wings Of Virulence

02. As Their Bodies Fall

03. Mental Deconstruction

04. We Are The End (YouTube)

05. Black Rain

06. Shadow Syndicate

07. Hollowed Earth

08. Led To The Trains

09. Angel's Haarp

10. In The Mist Of Dawn





» (Lien direct) AVENGER (Heavy Metal) en CD et LP. Killer Elite et Blood Sports sont sortis respectivement en 1984 et 1985. Découvrez ci-dessous le titre "Revenge Attack" tiré de l'album Killer Elite.





Atavisma - Lvcifyre - Abhor - Verwoed - Inferi - King Diamond

