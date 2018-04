»

NOVAE MILITIAE ((Black Metal) a sorti son dernier album Gash'khalah (2017) en version LP chez Argento Records (EU) et Sentient Ruin Laboratories (US). Tracklist:



1. The Chasm of the Cross

2. Daemon Est Deus Inversus

3. Orders of the Most-High

4. Koakh Harsani

5. Annunciation

6. Black Temple Consecration

7. Fall of the Idols

8. Seven Cups of Divine Outrage