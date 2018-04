»

(Lien direct) IMMORTAL (Black Metal) vient de dévoiler le tracklisting de son nouvel album Northern Chaos Gods qui sortira le 6 juillet via Nuclear Blast. Un premier extrait sera dévoilé le 11 mai.



1. Northern Chaos Gods

2. Into Battle Ride

3. Gates To Blashyrkh

4. Grim And Dark

5. Called To Ice

6. Where Mountains Rise

7. Blacker Of Worlds

8. Mighty Ravendark