(Lien direct) FRACTAL GATES (Death Mélodique) vient dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album The Light That Shines qui sortira le 12 mai via Naturmacht Productions. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Visions X

2. Breath Of Life

3. Chasing The Line

4. Infinity

5. Bound By Time

6. Dreams Apart

7. Visions XI

8. Faceless

9. Arise

10. Reborn

11. The Light That Shines

12. Seas Of Flames

13. Visions XII



The Light That Shines by Fractal Gates