(Lien direct) DEFIATORY (Thrash). Intitulé Hades Rising, celui-ci se dévoile à travers un nouvel extrait :



01. In Hell

02. Dance Of The Dead

03. King In Yellow

04. Stronger Than God

05. Death Takes Us All

06. Morningstar

07. Down To His Kingdom

08. Metatron

09. Bane Of Creation

10. All That Remains

11. Hades Rising