(Lien direct) TORN THE FUCK APART (Death Metal Technique). intitulé A Genetic Predisposition To Violence, celui-ci sera disponible via Gore House Productions. Découvrez ci-dessous un extrait avec le titre "Invitation Homicide".



01. It Jammed The Woodchipper

02. Invitation Homicide

03. These Pliers Are Terrible For Pulling Teeth

04. In The Confines Of Fear

05. Dad's Head For Dinner

06. Abhorrent Existence

07. Boiled, Chopped And Slopped

08. Collection Complete

09. The Object Of Obsession

10. Compulsion To Torture