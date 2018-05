»

(Lien direct) VESSEL OF LIGHT (Doom) à paraître sur l'album Woodshed. Sortie prévue le 21 septembre sur Agonauta Records.



01. Woodshed

02. Part Of My Plan

03. A Love So True

04. Son Of Man

05. Watching The Fire

06. Beyond The Cellar Door

07. One Way Out

08. Man's Sin

09. Day Of Rest

10. End It All

11. Pray For A Cure