(Lien direct) URFAUST (Lo-Fi Black Magick) en dévoilé deux extraits à découvrir ci-dessous :



01. Doctrine Of Spirit Obsession

02. Behind The Veil Of The Trance Sleep

03. A Course In Cosmic Meditation

04. False Sensorial Impressions

05. Trail Of The Conscience Of The Dead

06. Eradication Through Hypnotic Suggestions