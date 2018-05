»

(Lien direct) Ancient Spells Of Darkness​.​.​., le premier long format des Belges de MOENEN OF XEZBETH (Black Metal), paraîtra juillet/août via Nuclear War Now! Productions. Ce denier sera disponible en cassette, vinyle et CD. Trois titres sont en écoute sur Bandcamp :



Ancient Spells of Darkness... by Moenen of Xezbeth