(Lien direct) OBSCURA (Death Technique) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Diluvium qui sortira le 13 juillet via Relapse Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Clandestine Stars

2. Emergent Evolution

3. Diluvium

4. Mortification Of The Vulgar Sun

5. Ethereal Skies

6. Convergence

7. Ekpyrosis

8. The Seventh Aeon

9. The Conjuration

10. An Epilogue To Infinity

11. A Last Farewell