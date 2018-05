»

(Lien direct) IRON HUNTER (Heavy Metal) a dévoilé la pochette de son 1er full-length Mankind Resistance à venir le 17 juillet via Fighter Records. Un extrait est également disponible. Tracklist:



1. In the Heat of the Night

2. Street Warriors

3. I'll Die For You

4. The Deathbringer

5. Save the World

6. Starchaser

7. Bood, Fire & Steel

8. Beyond the Black Hole

9. Killing Machine (bonus)