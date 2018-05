»

(Lien direct) CRAFT (Black Metal) a dévoilé un deuxième extrait de son prochain album. Il s'agit du titre "Darkness Falls" à découvrir ci-dessous. White Noise And Black Metal sortira le 22 juin prochain sur Season Of Mist Records.



01. The Cosmic Sphere Falls (YouTube)

02. Again

03. Undone

04. Tragedy Of Pointless Games

05. Darkness Falls

06. Crimson

07. YHVH's Shadow

08. White Noise