»

(Lien direct) World Without God des Finlandais de CONVULSE (Death Metal) sortira le 18 mais chez Svart Records. Celui-ci sera disponible en CD et vinyle (édition colorée et classique) et contiendra en bonus la Demo Resuscitation of Evilness. Pour les précommandes, cela se passe à cette adresse.



La tracklist est la suivante :



World Without God album:



Intro

World Without God

Putrid Intercourse

Incantation of Restoration

Blasphemous Verses

False Religion

Resuscitation of Evilness

Infernal End

Godless Truth

Powerstruggle of Belief



Resuscitation of Evilness demo 1990:



Putrid Intercourse

Godless Truth

Resuscitation of Evilness

Powerstruggle of Belief