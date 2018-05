»

(Lien direct) DEAFHEAVEN (Dawn of Black Metal) a dévoilé le tracklisting et un premier extrait de son album Ordinay Corrupt Human Love qui sortira le 13 juillet via Anti-. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. You Without End

2. Honeycomb

3. Canary Yellow

4. Near

5. Glint

6. Night People

7. Worthless Animal