(Lien direct) AXIA (Death/Grind) a signé sur Selfmadegod Records pour la sortie de son 1er full-length Pulverizer, déjà disponible en CD et format numérique. Tracklist:



01. Mass Suicide

02. Fading Into Nothing

03. Still Unresolved

04. In Shameful Skins

05. This Is The Sound Of Death

06. The Filth

07. Absence Of Light

08. Normative

09. Posthumous

10. Forward Leads Nowhere

11. Vultures

12. From Here To Eternity

13. Shattering Glass

14. Another Black Day

15. Compulsive Lying Disorder

16. A Deteriorated Vision

17. Not There Yet!

18. It Still Clicks (I Hope You Die)

19. Means To An End

20. As Above So Below

21. Self - Inflicted Obsolescence