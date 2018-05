»

(Lien direct) PRIMAL FEAR (100% pur Heavy Metal) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album Apocalypse qui sortira le 10 août via Nuclear Blast. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. Apocalypse

2. New Rise

3. The Ritual

4. King Of Madness

5. Blood, Sweat, & Fear

6. Supernova

7. Hail To The Fear

8. Hounds Of Justice

9. The Beast

10. Eye Of The Storm

11. Cannonball