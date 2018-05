»

(Lien direct) WITCHING HOUR (Thrash/Speed) vient de dévoiler le tracklisting et un premier extrait de son nouvel album ...And Silent Grief Shadows The Passing Moon prévu pour cet été via Hells Headbangers Records. L'ensemble se découvre ci-dessous :



1. ...And Silent Grief Shadows The Passing Moon

2. Once Lost Souls Return

3. From Beyond They Came

4. Sorrow Blinds His Ghastly Eyes

5. Behold Those Distant Skies

6. The Fading Chime Of A Graveyard Bell

7. As I Walk Among Sepulchral Ruins